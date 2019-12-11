البيت الأبيض: ترامب حذر لافروف من تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية

ذكر البيت الأبيض الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حذر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال لقائهما اليوم فى البيت الأبيض من تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد استقبل فى وقت سابق من الأمس، وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف بالبيت الأبيض وذلك بعد ساعات فقط من إعلان مجلس النواب عن اثنين من مواد اتهام الرئيس ترامب بالتقصير.

وأوضح البيت الأبيض فى بيان أصدره عقب اجتماع ترامب ولافروف أن الرئيس ترامب حث لافروف على ضرورة بذل روسيا لجهودها من أجل تسوية النزاع الأوكراني.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن هذا يمثل أول لقاء بين ترامب ولافروف منذ اجتماع عقد في شهر مايو عام 20017، وأن وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو حضر الاجتماع اليوم بين ترامب ولافروف.

وكانت الوكالة قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى ستبدأ غدا الأربعاء فى مناقشة اثنين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الجهود المبذولة لعزله.

وأوضحت الوكالة أن مناقشات اللجنة ستستغرق يومين على الأقل لتقديم اللائحة الخاصة باتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.