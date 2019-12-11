زعماء عدد من النقابات العمالية في فرنسا يرفضون إصلاح نظام التقاعد

أعرب عدد من زعماء النقابات العمالية في فرنسا عن رفضهم لخطط إصلاح نظام التقاعد، التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب.

وقال فيليب مارتينيز، رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للعمل "سي.جي.تي" التي تمثل القوة الأكبر في الإضرابات المستمرة ضد خطط الإصلاح، إن ما أعلنه رئيس الوزراء أظهر أن الحكومة "ليست مهتمة بأي شخص".

وذكر لوران اسكور، من الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستقلة "يو إن إس إيه"، الذي يتمتع بنفوذ قوي في قطاع النقل العام إنه "لا يزال ينتظر الكثير من التوضيحات" عن الفائدة التي تتضمنها هذه الإصلاحات بالنسبة للعمال في القطاع، حيث من المقرر أن يتم تدريجيا إلغاء حقوق التقاعد المبكر.

وقال يفيس ليفيبفر، الأمين العام لاتحاد الشرطة "يو إن إس إيه إس جي بي" إنه يدرس دعوة أعضاء الاتحاد لأخذ أيام راحة بشكل جماعي وإغلاق مراكز الشرطة.