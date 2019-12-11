رئيسة المفوضية الأوروبية تعترف بعدم الانتهاء من وضع تفاصيل خطة المناخ

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اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، بأنه لم يتم بعد الانتهاء من وضع كثير من تفاصيل خطتها الرئيسية بشأن المناخ.

وقالت فون دير لاين في بروكسل: "لا نملك بعد جميع الإجابات. اليوم بداية رحلة".

ووقع أعضاء المفوضية الأوروبية الخطة التي تغطي نطاقا واسعا من مجالات السياسة قبل أن تلقي فون دير لاين كلمتها بقليل.

وسوف يتطلب تنفيذ "الاتفاق الأخضر الأوروبي" موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وقالت فون دير لاين: "الاتفاق الأخضر الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات، ومن ناحية أخرى بخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار".

وأضافت: "هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا".