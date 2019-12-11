دورة استثنائية للمجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

تعقد الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) غدا الخميس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة الوضع الإداري والمالي للاتحاد.

كما يعقد في وقت لاحق مساء اليوم الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس التنفيذي (يونا)، ويمثل وكالة أنباء الشرق الأوسط في أعمال الجمعية العامة للاتحاد، الأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

ويترأس الاجتماع وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، تركي بن عبد الله الشبانة، ويشارك فيه كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ويلقى كلمته مدير الإدارة القانونية بالمنظمة الدكتور حسن علي حسن، ورئيس الجمعية العامة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية فهد بن عبد الله الحسين، والمدير العام للاتحاد عيسى خيره روبله، وممثلو الدول الأعضاء .

ويتدارس الاجتماع الترشيحات لمنصب المدير العام للاتحاد بعد أن أبدى مدير عام الاتحاد عيسى خيره روبله رغبته في الاستقالة بعد تلقيه تكليفا مباشرا من دولته لتولي منصب حكومي.

كما يناقش الاجتماع الوضع الإداري والمالي وتقرير المجلس التنفيذي، والمصادقة على قرارات المجلس التنفيذي، ومناقشة واعتماد الحساب الختامي لميزانية عامي 2017-2018 والتقارير المالية، ومناقشة واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للأعوام (2020-2021-2020) ومناقشة واعتماد مشروع الاستراتيجية التطويرية للاتحاد.