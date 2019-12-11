ذكر أحد القضاة الأمريكيين أمس الثلاثاء، أن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني وافق على دفع 192 مليون دولار لتسوية نزاع ضريبي مع السلطات الأمريكية مستمر منذ 10 سنوات واعترف بمساعدة عملاء أمريكيين في التهرب من الضرائب وتضليل هيئة الضرائب الأمريكية.

اتهم الادعاء الأمريكي فرع البنك البريطاني في الولايات المتحدة وهو إتش.إس.بي.سي برايفت بنك بالاتفاق الجنائي لممارسة الاحتيال، لكنه وافق على اسقاط هذه التهم خلال ثلاث سنوات إذا تم التوصل إلى تسوية مع البنك وهو ما حدث وتم تقديمه إلى المحكمة الاتحادية في منطقة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء.

يذكر أن الاتهامات تتعلق بممارسات للبنك خلال الفترة من 2000 إلى 2010 بحسب ما ذكره روي التمان القاضي الأمريكي خلال إحدى جلسات نظر القضية.

وبحسب بلومبرج فإن هذه التسوية تنهي عقدا من الدعاوى ضد البنك البريطاني حيث كان قد توصل في السنوات السابقة إلى تسويتين دفع بموجبهما مبالغ كبيرة.

ففي خلال العامين الماضيين أصدر بنك إنجلترا المركزي تحذيرا إلى إتش.إس.بي.سي من أنه لا يبذل جهدا كافيا لعلاج المخاوف من قصور إدارته للمخاطر بما في ذلك التصدي للجرائم المالية ومخالفات موظفيه.

وفي عام 2021 دفع البنك البريطاني 9ر1 مليار دولار كغرامات بعد اعترافه بعدم بذل الجهد الكافي لمنع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من استخدامه في عمليات تبييض أموالها وانتهاكه للعقوبات الأمريكية على إيران.