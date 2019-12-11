صديق: الأزهر الشريف هو الحارس الأمين لوسطية الدين على مدى قرون عدة

أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الدكتور محمود صديق، اليوم الأربعاء، أن الأزهر الشريف هو الحارس الأمين لوسطية الدين على مدى قرون عدة، مطالبا بأن يدرك الطلاب المنتسبون لجامعة الأزهر بأنهم ينتمون لأعرق الجامعات.

وقال صديق - خلال تفقده كليات فرع الوجه القبلي وكلية البنات بطيبة الجديدة بالأقصر؛ للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية، وجاهزية الكليات واستعدادها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ في شهر يناير المقبل - إن طلاب الأزهر يحملون رسالة الأنبياء، وهي دراسة علوم الدين، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، مؤكدا حرصه على زيارة الكليات والاستماع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لبحث تطوير العملية التعليمية.

وأشاد بالتزام أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات بطيبة، منوها بدورهم المهم في تنمية الوطن عن طريق الاهتمام بالطالبات، وتوفير بيئة علمية مناسبة لتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة، مؤكدا حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع الطلابي، خاصة في هذه المرحلة، لأن الشباب هم الحاضر والمستقبل.