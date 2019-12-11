 مسؤول أوروبي: الجهود المبذولة للوصول إلى حياد مناخي في 2050 مستمرة - بوابة الشروق
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مسؤول أوروبي: الجهود المبذولة للوصول إلى حياد مناخي في 2050 مستمرة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 4:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 4:17 م

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قبيل انعقاد قمة مهمة غدا الخميس، إن الجهود التي يتم بذلها من أجل إشراك بولندا والمجر وجمهورية التشيك في خطط الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى حياد مناخي بحلول عام 2050، مازالت مستمرة.

وقال ميشيل للصحفيين إن "المناقشات مازالت جارية، وهي ضرورية مع عدد من الدول"، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية ستكون على الأرجح حول حجم الأموال التي من الممكن تخصيصها من أجل التحول في مجال الطاقة.

ويضيف أن "جميع الدول الأوروبية ليست عند نفس نقطة البداية، من حيث وضعها الاقتصادي ومواقفها المتعلقة بالطموح المناخي".

وأوضح المسؤول الاوروبي أنه "عندما تؤكد طموحا مناخيا قويا للغاية، عليك أيضا أن ترى كيف يأخذ التحول (في مجال الطاقة) العواقب الاجتماعية بعين الاعتبار".

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