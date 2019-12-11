تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام لـ 11 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن وإصابة آخرين، واستعراض القوة بالسلام، لجلسة 11 فبراير المقبل، لاطلاع وسماع الشهود.

واسندت النيابة للمتهمين " رفعت سعد، أحمد عبد العليم، حسام عبد العليم، حسام عبد الله، عز إبراهيم، محمد صلاح، طارق إبراهيم، جمال السيد، أحمد السيد، إسلام إيهاب، محمد مصطفى، أحمد صاوى، حسين مصطفى، هشام نصار، محمود مصطفى، حسن مصطفى، محمد طارق"، تهمة قتل المجني عليه " محمد أحمد" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذى تيقنوا وجود المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه المجنى عليه استقر برأسه، فأحدثا به الإصابات الواردة التي أدت لوفاته.