 السيسي: جلسات منتدى أسوان ستساهم في دعم جهود السلام والتنمية المستدامة - بوابة الشروق
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السيسي: جلسات منتدى أسوان ستساهم في دعم جهود السلام والتنمية المستدامة

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:45 ص



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في قدرة المشاركين بمنتدى السلام والتنمية بإفريقيا على الخروج بنتائج جيدة منه.
وقال «السيسي»، في كلمته خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية، صباح الأربعاء، «أجدد ثقتي في أن مشاركتكم وحواراتكم على مدار جلسات منتدى السلام والتنمية ستكون بناءة ومثمرة، وستساهم في دعم جهود السلام والتنمية المستدامة، والتي هي هدف وحق للقارة الإفريقية؛ لكي تتبوأ المكانة التي تستحقها بين دول العالم».
وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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