«العليا الألمانية» تعطي صحفيا حق الاطلاع على ملفات مجرم حرب نازي

أكدت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا حق أحد الصحفيين في الاطلاع على ملفات مجرم الحرب النازي، أليوس برونر، رافضة بذلك الطلب الذي تقدمت به الهيئة الألمانية لحماية الدستور "المخابرات الداخلية"، لمراجعة حكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا، والتي اعتبرت في حكم سابق لها رفض المخابرات الداخلية السماح للصحفي بجريدة "بيلد" الاطلاع على ملفات مجرم الحرب مخالفا للقانون جزئيًا.

وقالت إن ذلك ينسحب على جميع الملفات الأقدم من 30 عامًا.

ويأمل الصحفي من وراء الاطلاع على الملفات الحصول على معلومات جديدة عن مجرم الحرب برونر، والذي كان أحد أكثر مجرمي الحرب النازيين المطلوبين للعدالة، و كان يعمل في وحدات أس اس النازية الخاصة، وهرب من ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، إلى سورية، حيث مات عام 2001.