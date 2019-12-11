لجنة استرداد أراضى الدولة تبدأ اجتماعاتها مع المحافظين

شريف إسماعيل: الإسراع بالانتهاء من الطلبات المستوفاة لشروط التقنين وعدم المبالغة فى التسعير ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين

اللواء مجدى عبد الغفار: موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح باستمرار أى أوضاع غير قانونية

6 محافظون عرضوا خطط التقنين فى محافظاتهم.. واللجنة تؤكد على منح الأولوية للملف

اللواء عبدالله: هناك تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز، بحضور 6 محافظين، لمناقشة أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.

وناقش الاجتماع أيضا دور المحافظين فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم وانهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود احداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

وخلال الاجتماع عرض محافظوا الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعدد من المعوقات التي تعطل اصدار العقود، وطرحوا بعض الحلول التي يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.

من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة، ضرورة وضع أولويات للعمل فى ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التى ثبت استيفائها شروط التقنين، مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة فى عدد العقود، مع التأكيد على عدم المبالغة فى التسعير وأن يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطق.

وطالب إسماعيل المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر أو يقصر في أداء عمله مما يعطل اجراءات التقنين.

وأكد إسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.

وقال إسماعيل إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير اسبوعى عن حجم الإنجاز فى لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل فى تلك اللجان، كما ستمد التنمية المحلية المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل فى المحافظات.

وأكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة، مشيرا إلى أن موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكدا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.

وقال عبد الغفار إن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها فى كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.

من جهته قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضى لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة فى تقنين الأوضاع.

وقال عبدالله إن توجيهات رئيس اللجنة هى التعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفى الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية فى حالات الضرورة التى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم الى 15% بدلا من 25% وتقسيط باقى المبلغ على 7 سنوات بدلا من 3، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من 10%من الثمن.

وأشار عبدالله إلى أن أحد وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف فى أراضى الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط، وإنما يشمل أيضا الإيجار الذى ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين.

كما أن اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين وبعد حلها حدثت طفرة فى إصدار العقود، مشيرا إلى تكليف المهندس شريف اسماعيل للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين.