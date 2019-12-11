قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية غدًا، وتكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، وتراوح فرص سقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على شمال البلاد؛ السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد وشمال سيناء تكون رعدية ببعض الأماكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الأمطار سيصحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، يتضح أثرها على الطرق المكشوفة والصحراوية، متوجهًا بالنصيحة لأصحاب المركبات للقيادة بهدوء أثناء هطول الأمطار، وارتداء واقي الأنف لأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية قدر الإمكان وعدم التعرض المباشر للأتربة.

وأشار إلى تجنب الصيادين الملاحة البحرية غدًا لاضطراب الملاحة البحرية بشكل كبير على البحر المتوسط، لافتًا إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر ليوم الخميس فقط وعودة الهدوء النسبي بسرعات الرياح وانخفاض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية يوم الجمعة.