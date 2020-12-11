المؤشر الرئيسي يخسر ربع في المائة هذا الأسبوع

هبطت البورصة المصرية فى جلسات الأسبوع الخمس بنسبة محدودة بسبب تذبذب المؤشر الرئيسي بين الصعود والهبوط الطفيف.



وهبط مؤشر اي جي اكس ٣٠ بنسبة بنسبة ٠،٢٥٪ ووصل الي مستوى ١٠٩٨٧ نقطة.



وكانت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية قد هبطت في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وقاد قطاع الصناعة هبوط للأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع بنحو 1.2 بالمائة.



وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأمريكي وسط تزايد إصابات كورونا.



كما تسارع التضخم الأمريكي خلال نوفمبر بأكثر من توقعات المحللين.



وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة، ليصل إلى 29999.2 نقطة.



كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 3668.1 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 12405.8 نقطة.