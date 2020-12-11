رئيسا وزراء بولندا والمجر: الاتفاق على ميزانية الاتحاد الأوروبي «انتصار»

وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي حلا وسطا بشأن شروط الالتزام بسيادة القانون التي توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، من أجل تمرير حزمة ميزانية الاتحاد طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي والسماح بدفع الأموال المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بأنها "انتصار مزدوج".

وقال مورافيتسكي: "من جهة، يمكن أن يبدأ تنفيذ ميزانية الاتحاد الأوروبي وستحصل بولندا منها على 770 مليار زلوتي (174 مليون يورو). ومن جهة أخرى فإن هذه الأموال أصبحت آمنة لأن آلية الشروط كانت محدودة بمعايير دقيقة للغاية " ، وأضاف أن الاتفاق منع تغيير القواعد في وقت لاحق ضد مصالح بولندا .

وردد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تصريحاته ، حيث قال زولتان كوفاكس المتحدث باسمه في تغريدة على موقع "تويتر" : "لقد انتصرنا. في فترة صعبة من الجائحة ، والأزمة الاقتصادية، لا يوجد وقت لمواصلة المناقشات السياسية والأيديولوجية التي تمنعنا من العمل".

وأضاف كوفاكس، علاوة على ذلك، "لقد منعنا خطر استخدام تدابير الميزانية للضغط على المجريين لاتخاذ قرارات لا نريدها".