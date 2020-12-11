أوقاف المنيا تحتفل بافتتاح 6 مساجد جديدة

احتفلت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم الجمعة، بافتتاح 6 مساجد جديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 16 مسجدًا داخل 4 محافظات، ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي، إلى 551 مسجدًا على مستوي الجمهورية.



وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن قائمة المساجد الجديد تضم الإبراهيمي بنزلة موسي بقرية القايات، برمشا، والقايات بمركز العدوة، وعزبة يني بدير الجرنوس، والقاضي، الدخلة بصندفا بمركز بني مزار، القواسم، الشيخ سلامة، شارونه، بمركز مغاغة، ودار شعراوي بالحواصلية، بمركز المنيا.



وكان وكيل أوقاف المنيا، أجرى جولة تفقدية واصل فيها متابعته لمقرات الإدارات الفرعية، ومنها قطاع 6 أكتوبر لمتابعة الأقسام والاطمئنان على سير العمل ثم إلى إدارة المنيا القديمة والمخازن ثم الى إدارة سمالوط، إذ اطمأن خلال الجولة على سير العمل وانتظامه ووجه باتباع تعليمات الوزارة في الفترة الأخيرة.



كما أجرى وكيل الأوقاف جولة مرورية، على بعض المساجد شملت: الجزارين والفارس والمصرى والعمرى واللمطى، وسيدى أحمد الفولى، موجها الشكر للملتزمين وداعيا إلى بذل أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.