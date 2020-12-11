 وزير مالية زامبيا يتوقع انكماشا لاقتصاد البلاد بحوالي 3% للعام الحالى - بوابة الشروق
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وزير مالية زامبيا يتوقع انكماشا لاقتصاد البلاد بحوالي 3% للعام الحالى

لوساكا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 10:52 م | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 10:52 م

قال وزير مالية زامبيا بواليا نجاندو اليوم الجمعة إن اقتصاد البلاد قد ينكمش هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل العديد من القطاعات انكماشا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال نجاندو في تصريحات بثها تليفزيون "زد إن بي سي" الحكومي إننا "نتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام، وقد يكون ذلك المقدار بحوالي 3 بالمئة، حيث أن من المحتمل أن يسجل الكثير من القطاعات بما في ذلك التصنيع، والتجزئة وتجارة الجملة، والسياحة وصناعة السفر، معدلات نمو سلبية".

كانت زامبيا تتوقع من قبل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر4 بالمئة.

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