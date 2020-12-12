كولومبيا تلقى القبض على 18 شخصا في عملية لمكافحة تهريب المخدرات

قال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو اليوم الجمعة إن الشرطة والمدعين العامين نفذوا حملة اعتقالات على مستوى البلاد استهدفت نشاط تهريب المخدرات، أسفرت عن إلقاء القبض على 18 شخصا.

ومن بين المعتقلين جون جيمس بولجارين الملقب بسيرفي، المشتبه به في قيادة عصابة "أوفيسينا دي إنفيجادو " الإجرامية التي شكلها في البداية تاجر المخدرات الراحل بابلو إسكوبار لتكون بمثابة وكالة إجرامية لتحصيل الديون.

وذكرت صحيفة "إل تيمبو" اليومية أن بولجارين كان يمتلك مركزا للتسوق في مدينة ميديين وكان يخطط إقامة حفل كبير لزفافه.

وذكر تروجيلو إن المعتقلين الـ 18 ينتمون إلى أربعة هياكل إجرامية مختلفة، بينهم 10 من المطلوبين من قبل الولايات المتحدة التي ساعدت في القبض عليهم.