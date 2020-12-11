اعتقال العقل المدبر لفضيحة أطاحت بحكومة نمساوية يمينية

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أعلنت الشرطة والادعاء العام في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة أنه تم اعتقال رجل في برلين يشتبه في أنه نصب فخا عبر الفيديو أطاح بحكومة يمينية في النمسا العام الماضي.

وتأكيدا لما نشرته صحيفة "دي برسه" النمساوية، ذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم القبض على الرجل أمس الخميس بناء على مذكرة اعتقال أوروبية.

ويحاول المدعون النمساويون الكشف عن الأشخاص والدوافع وراء مقطع فيديو صور سرا لزعيم اليمين المتطرف النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه في فيلا بجزيرة إيبيزا الإسبانية عام 2017.

وتُظهر اللقطات شتراخه وامرأة تتظاهر بأنها متبرعة روسية ثرية أثناء حديثهما عن تمويل سياسي، وعن طرق للسيطرة على وسائل الإعلام والبنية التحتية النمساوية.

وعندما نشرت وسائل الإعلام الألمانية الفيديو في مايو 2019، استقال شتراخه من منصبه كنائب للمستشار النمساوي، وأنهى المستشار زباستيان كورتس التحالف بين حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه وحزب الحرية النمساوي بزعامة شتراخه.

ويظهر المحقق الخاص، الذي تم اعتقاله في برلين، في الفيديو أيضا كمساعد للسيدة الروسية المزعومة.

وبحسب موقع "دي برسه"، يشتبه في أن الرجل قام بتسجيل مواد صوتية ومرئية على نحو غير قانوني.

ولم يتم الإعلان عن اسم المشتبه به تماشيا مع قوانين حماية الخصوصية النمساوية والألمانية.

وسيتعين على السلطات الألمانية الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسلم الرجل إلى النمسا.

ولا يزال مكان المرأة التي خدعت شتراخه في الفيديو غير معروف.