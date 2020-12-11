أيسلندا توقع اتفاق مع شركة فايزر لتوريد 170 ألف جرعة لقاح

أعلنت وزارة الصحة في أيسلندا في بيان لها اليوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر يضمن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لنحو 85 ألف شخص أي ما يعادل حوالي 23% من إجمالي سكان الجزيرة, حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ومن المتوقع أن توافق وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح على أقصى تقدير في 29 ديسمبر الجاري.



ومن المقرر أن تصل أول 21 ألف جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام الجاري، ومن المتوقع تأمين اللقاح لنحو 280 ألف شخص عبر 3 اتفاقات ، تم بالفعل إبرام اتفاقين منها .



وأشار استطلاع حديث للرأي إلى أن 92 ٪ من الأيسلنديين يرغبون في الحصول على اللقاح.