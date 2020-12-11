وزيرة الصناعة: نبدأ مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بـ70 ألف مركبة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف 250 ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه سيتم البدء هذا العام بـ70 ألف مركبة، متابعًا: «55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص كمرحلة أولى».

وتوقعت تخطي هذه الأعداد، مضيفة: «المشروع للعربات اللي عدى عليها 20 عاما».

وتابعت: «كنا في بداية إطلاق هذا المشروع نفكر في الميكروباص والأجرة على أساس أننا نوفر ميكروباص جديدة بمصروفات تشغيل منخفضة في نفس الوقت.. تكلفة تشغيل الميكروباص بالغاز منخفضة بنسبة 50% من العادي».

وأشارت إلى توجيه الرئيس بإدخال منظومة الملاكي إلى المشروع بالنسبة للسيارات المتقادمة، باعتبار أن المواطن العادي من حقه أن يمتلك سيارة جديدة باقتصاديات تشغيل جيدة.

وأوضحت أنه يتم العمل على التجميع المحلي في المرحلة الأولى، معقبة: «لنا مرحلة ثانية بالتنسيق مع الشركات العالمية لصناعة السيارات.. عاوزين نستقطب التكنولوجيا الأجنبية للعمل في هذه المشروعات بمصر».