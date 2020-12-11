مصدر روسي: إصابة شخصين في الهجوم الانتحاري على مبنى الأمن الاتحادي

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن انفجارا نفذه انتحاري على الأغلب، وقع أمام مبنى الأمن الاتحادي جنوبي روسيا.



وبحسب المصدر الامني، فإن الانفجار الذي وقع قرب بلدة "تشاي شيركيسيا" أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب.



وأضاف المصدر:" وفقا للمعطيات الأولية، منفذ الانفجار وهو رجل مجهول، قتل على الفور. وجرى تطويق المكان وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات"، بحسب قناة "أر تي العربية" التي اوردت التقرير نقلا عن انترفاكس .



وبحسب المعلومات المتوفرة. فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الاتحادي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.



وقال مصدر آخر للوكالة "اقترب الرجل قبل الانفجار من مجموعة من المسؤولين الأمنيين عند مدخل مبنى الأمن الاتحادي وفجر نفسه وهو يهتف "الله أكبر".