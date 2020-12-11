البابا تواضروس: أمور الكنيسة لا تُعالج بالشائعات والاتهامات والأكاذيب

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن أكثر شيء يؤلمه أن يتكلم أحد كلام به هجوم وينشره ولا يعمل حساب لردود الفعل سواء هذا الكلام حدث أو لم يحدث، حقيقي أم زائف.

وأضاف خلال حوار تلفزيوني مع قناة اغابي القبطية: "أمور الكنيسة لا تُعالج بهذه الطريقة مثل بعض الشائعات والاتهامات والأكاذيب التي تُنشر".

وأشار إلى أن الكنيسة كيان خاص لا تُحل مُشكلاته بالإعلام، "فالكنيسة كيان خاص قال عليه السيد المسيح (عروستي)، والحديث بهذا الشكل فيه جرح كبير ، هذه اللحظات تكون مؤلمة جدًا، ولكن عندي ثقة كاملة أن الله هو من يرتب الأمور وهو من يأخذ الحق".