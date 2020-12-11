بوتين يكلف الخارجية الروسية ببدء مناقشات حول منع الإساءة إلى مشاعر المؤمنين في العالم

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الخارجية بإعداد مبادرة لبدء نقاش على المنصات والمنظمات الدولية حول منع الأعمال، التي تهدف إلى إهانة مشاعر المؤمنين في العالم.



وقال الرئيس الروسي، في تكليفه الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الجمعة: " تقرر تكليف وزارة الخارجية الروسية بالمبادرة لتنظيم مناقشة على المنصات الدولية للقضايا، التي تتعلق بمنع الأعمال، التي تهدف إلى إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين والتحريض على العداوة والصراعات على أسس دينية طائفية".



وأضاف الرئيس الروسي: "تُكلف الخارجية الروسية أيضا بالنظر في إمكانية إبرام اتفاقيات دولية أو اعتماد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع".



ويأتي هذا التكليف في أعقاب الضجة، التي أحدثتها مؤخراً، رسوم في فرنسا كانت في محتواها مسيئة للرسول محمد (ص)، ما أثار مشاعر السخط في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، التي اعتبرتها لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير ومسيئة لمشاعر كل المسلمين في العالم.