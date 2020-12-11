مجلس النواب الأرجنتيني يفتح الطريق لإضفاء الشرعية على الإجهاض

أقر مجلس النواب الأرجنتيني اليوم الجمعة، مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.



ووافق المجلس على مشروع القانون بتأييد 131 صوتا ومعارضه 117 وامتناع ستة عن التصويت بعد مناقشات استمرت 20 ساعة صباح اليوم الجمعة .



ولا يزال الإصلاح بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ ، الذي من شأنه أن يجعل الأرجنتين واحدة من أوائل البلدان التي تسمح بالإجهاض في أمريكا اللاتينية. وقد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون مماثل قبل عامين.



وتظاهر المدافعون عن هذه الخطوة ومعارضونها خارج مبنى البرلمان.



وحتى الآن، لم تسمح الأرجنتين بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب ووجود خطر على حياة المرأة.



وتشير التقديرات إلى أن عدد حالات الإجهاض السري يتراوح بين 370 ألف و 520 ألف حالة سنويا، مع احتمال حدوث مضاعفات ووفيات.



وسيسمح التشريع الجديد بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل. وحتى بعد ذلك، يمكن إنهاء الحمل في حالة الاغتصاب أو الخطر على حياة المرأة أو إذا لم تكن هناك فرصة لدى الجنين للبقاء على قيد الحياة.