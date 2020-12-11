أمين نقابات عمال مصر: نتواصل مع العمال لتوعيتهم بمخاطر كورونا

قال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، إنه في الوقت الذي تسعى الدولة لمواجهة فيروس كورونا بكل الطرق، فيجب على العمال الاستمرار كذلك في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية، وذلك بارتداء الكمامات في مواقع العمل والإنتاج والمواصلات والحرص على النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي، مع الاستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج.

وأضاف وهب الله في تصريحات له اليوم، أن الاتحاد العام، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، واللجان النقابية التابعة له في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية تتواصل مع العمال لتوعيتهم، بمخاطر هذا الوباء، وأهمية عدم "الاستهانة" بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أن تراجع أعداد الوفيات والمصابيين يتطلب المزيد من "الاحتراز" وتوخي الحذر، وتطبيق روشتة "الوقاية خير من العلاج".

وثمن الأمين العام لاتحاد عمال مصر، استقبال مصر أمس الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه يعد نجاحا جديدا للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربها ضد فيروس كورونا الذي يهدد العالم وتمتد أثاره الاقتصادية والاجتماعية إلى شريحة العمال باعتبارها الأكثر تضرراً.