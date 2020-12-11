أيام قليلة، وتنتشر شجرة عيد الميلاد في شوارع متعددة حول العالم احتفالًا بالكريسماس، وعلى الرغم من منظرها الرقيق ونظافتها إلا أنها ستكون سببًا في معاناة البعض من أعراض الحساسية التي يطلق عليها "متلازمة شجرة عيد الميلاد"، وأبرز أعراضها سيلان الأنف.

تقول إيزابيل بوس، دكتورة الحساسية والمناعة، إن أعراض متلازمة شجرة عيد الميلاد، تتمثل في تهيج العين، إرهاق، ألم في الصدر، اضطرابات بالنوم، ضيق في التنفس، سعال، انسداد أو سيلان في الأنف.

وأضافت أن المعاناة من هذه الحساسية هذا العام سيكون أمرًا مقلقًا للبعض وسط انتشار فيروس كورونا لأن بعض أعراضه تتشابه مع متلازمة شجرة عيد الميلاد، موضحة أن على الرغم من التشابه، يوجد بعض العلامات التي تجعل المصاب يستطيع التفرقة بينهما- وفقًا لمجلة الصحة الفرنسية.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، يعان الأطفال المصابون بالربو من نوبة شديدة تتطلب الذهاب فورًا للطوارئ بمجرد اقترابهم من شجرة عيد الميلاد عدة مرات بالشارع أو تواجدها بالمنزل، وهذه علامة مميزة، وما يميز المتلازمة أيضًا، هو العطس وسيلان الأنف بمجرد الاقتراب من الشجرة وتوقف كل ذلك بعد الابتعاد عنها.

وأوضحت أن تسبب شجرة عيد الميلاد في حدوث الحساسية للبعض، يأتي من أنها تحتوي على عفن نتيجة تواجدها في الهواء الطلق، وبمجرد وضعها بالمنزل ببيئة دافئة تنمو هذه الكائنات وتتناثر جراثيم منها في الهواء، وكلما طالت مدة بقاء الشجرة في المنزل زاد معدل الجراثيم، إضافة إلى أن الثلج الاصطناعي والمواد الصناعية التي توضع على بعض الأشجار تزيد من العفن غير المرئي، وكل ذلك يتسبب في حدوث المتلازمة.

ونصحت من يرغب في شراء شجرة عيد الميلاد، بضرورة غسلها جيدًا للتخلص من أي عفن داخلها وتركها تجف في منطقة جيدة التهوية، وتجنب وضع أي مواد عليها بخلاف الزينة التي يجب التأكد من نظافتها، وبمجرد ظهور أعراض المتلازمة، يجب التواصل مع طبيب للحصول على مضادات الحساسية.

كما نصحت بعدم إبقاء الشجرة أكثر من 7 أيام في المنزل كحد أقصى، مع إبعاد الأطفال الذين يعانون من الحساسية أو الربو عنها، وفي حالة عدم القدرة على فعل ذلك، يفضل شراء شجرة زينة بدلًا من الطبيعية، ولكن يجب غسلها وتجفيفها جيدًا قبل وضعها بالمنزل لإزالة أي غبار متراكم عليها.

