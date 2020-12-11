الصين تعتقل صحفية في بلومبرج للاشتباه بتعريضها الأمن القومي للخطر

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن السطات الصينية اعتقلت صحفية تعمل في مكتب الوكالة بالعاصمة بكين للاشتباه في تعريض الأمن القومي للخطر.

وأشارت الوكالة إلى أن الصحفية هيز فان وهي مواطنة طينية، فقدت الاتصال بأحد المحرريين صباح اليوم الاثنين. وقد شوهدت بعد ذلك بوقت قصير وهي برفقة ضباط أمن في زي ملابس مدنية يصطحبونها من شقتها.

وقد تلقت الوكالة أمس الخميس تأكيدا من الحكومة الصينية يفيد بإلقاء القبض على الصحفية "فان" للاشتباه بمشاركتها في أنشطة تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.

وقال متحدث باسم وكالة بلومبرج للأنباء: "نحن نشعر بقلق بالغ بشأنها، وقد تحدثنا مع السلطات الصينية لفهم الوضع بشكل أفضل".

وقد بدأت الصحفية "فان" العمل مع وكالة بلومبرج للأنباء في عام 2017. وقد عملت من قبل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية الأخرى ، بما في ذلك شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية ووكالة رويترز.

ويسمح للمواطنين الصينين بالعمل فقط كباحثين إخباريين لوسائل الإعلام الأجنبية في الصين ، ولا يُسمح لهم بعمل تقارير مستقلة.