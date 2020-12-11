الإصابة تبعد لاعب باريس سان جيرمان عن منتخب الجزائر للشباب

أعلن اتحاد كرة القدم الجزائري غياب المهاجم حسين تواتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن منتخب الشباب الجزائري (تحت 20 عاما) الذي يستعد للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا المقررة بين 15 و27 ديسمبر الجاري بتونس والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن الفحوصات الأولية التي خضع لها تواتي، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير أظهرت معاناته من الإصابة، وهو ما أجبر الجهاز الطبي على إعفائه من المشاركة في دورة تونس.

وأوضح أن تواتي/19 عاما/ أصيب بخيبة أمل وسيعود إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الأحد.

يشار إلى أن بعثة المنتخب الجزائري سوف تغادر إلى تونس غدا السبت، على متن طائرة خاصة، علما بأن الفريق سيستهل مشواره بلقاء منتخب تونس على ملعب رادس يوم الثلاثاء المقبل.