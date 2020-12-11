تركيا تبدأ بفرض غرامات مالية على شبكات التواصل الاجتماعي

بدأت الحكومة التركية فرض الغرامات المالية على شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تلتزم بتعيين ممثل قانوني لها في تركيا، بحسب ما نص عليه القانون المثير للجدل والتي تسعى الحكومة التركية من خلاله لفرض مزيد من القيود والسيطرة على هذه الشبكات.



وفرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، غرامة مالية على كل شبكة تواصل اجتماعي أجنبية لها أكثر من مليون نقرة يوميا داخل تركيا، ولم تعين بعد ممثلا لها في البلاد، مخالفة بذلك القوانين المعمول بها.



وتقدر الغرامة بـ30 مليون ليرة تركية (نحو 4 ملايين دولار) هي الثانية بعد أخرى تقدر بـ10 ملايين ليرة ( أكثر من مليون و250 ألف دولار) في إطار قانون "وسائل التواصل الاجتماعي" الذي تم إقراره مطلع أكتوبر ودخل حيز التنفيذ في 2 نوفمبر الماضي.



وكان يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي التي لها أكثر من مليون نقرة يومياً تعيين ممثل لها في تركيا، لغاية الثاني من نوفمبر الماضي، وفقاً للقانون.



وخلال الفترة المذكورة قامت شبكات تواصل اجتماعي رائدة في العالم مثل VK بتعيين ممثلا لها في تركيا، وزودت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية ببيانات ممثلها، إضافة إلى نشر تلك البيانات على مواقعها.



وكانت تركيا وراء أكبر عدد من الطلبات التي وُجّهت لإدارة تويتر لحجب المحتوى في 2019، حيث تجاوز عددها 6 آلاف مطلب. ولم تستجب الإدارة سوى إلى 5 في المائة منها.