النمسا تفرض قيودا مشددة على احتفالات رأس السنة والعام الميلادي الجديد بسبب كورونا

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس مع حكام الولايات النمساوية التسع، مساء اليوم، فرض قيود على احتفالات رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد؛ بسبب استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية، الجمعة، إن نائب المستشار فيرنر كوجلر شارك فى الاجتماعات التى استهدفت تحديد قيود الاتصال الاجتماعي المطبقة في الإجازات القادمة بشكل دقيق.

وأضافت المصادر أن منع الزيارات يكون فى فترة الحظر الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، مشيرة إلى السماح بتجمع عشرة أشخاص فقط فى فترة الأعياد من 24 إلى 31 ديسمبر الجاري.

ولفتت إلى أهمية أن تكون هناك قيود أكثر صرامة في ليلة رأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن هناك اتجاها إلى استئناف الفحوصات الجماعية من فيروس كورونا فى جولتها الثانية فى الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل.