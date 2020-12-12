جامعة مطروح: تنظيم سلسلة دورات تدريبية في المكاتب الأمامية الفندقية بأحدي الفنادق الكبرى

قال الدكتور مصطفى التجار رئيس جامعة مطروح،أن كلية السياحة والفنادق نظمت كلية السياحة سلسة دورات تدريبية في "المكاتب الأمامية"، بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة مرسى مطروح لرفع كفاءة وتطوير المجتمع المحلي.



وأكد رئيس جامعة مطروح ،أن ذلك في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المطروحي، خاصةً في قطاع السياحة والضيافة، وتأكيدًا على تعليمات وتوجيهات إدارة الجامعة بضرورة تسخير كافة الامكانات البشرية والمادية، وضمان تقديم خدمات فندقية عالية الجودة.



تم توزيع شهادات تقدير على المتدربين الذين اجتازوا الامتحان الخاص في ختام كل دورة ،حيث عبر المسئولون بإدارة الفندق عن عميق شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، لما تقدمه من تعاون وجهود كبيرة لتدريب العاملين، والذين أكدوا استفادتهم من التدريب العملي، والذي ساهم بشكل كبير في زيادة خبراتهم واكتسابهم مهارات متعددة، تعتمد على الأسس العلمية السليمة في التدريب العملي.



وتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف الدورات لجميع المشاركين، من قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، التعقيم المستمر لمقر عقد الدورات، التهوية الطبيعية والجيدة، استخدام المطهرات اليدوية والكحول، ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة الجميع من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19.