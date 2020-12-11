أمريكا تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة 2900 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 2900 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدة تفشيا متسارعا للوباء، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وذكرت الجامعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بسبب الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ أكثر من 210 آلاف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في وفيات كورونا، أمس، حيث بلغ عدد الوفيات 3054 حالة،ويستمر عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة بالارتفاع.. وهناك حاليا أكثر من 107 آلاف شخص في المستشفيات.

وكانت السلطات الصحية قد توقعت هذه الزيادة بعد التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرغم من الدعوات التي وُجهت إليهم لملازمة منازلهم.