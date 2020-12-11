معهد: عدد وفيات كورونا في إسبانيا بين مارس ومايو أعلى من المعلن رسميا

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الخميس، أن وفيات كورونا في البلاد بين شهري مارس ومايو، تزيد بنسبة 70 في المئة تقريبا عن الرقم المعلن رسميا في نفس الفترة.

وكشفت أحدث بيانات المعهد عن ما مجموعه 45684 وفاة خلال تلك الفترة، منها 32652 وفاة مؤكدة نتيجة للفيروس، في حين أن 13032 وفاة أخرى جراء الاشتباه بكورونا، تظهر أعراضا متوافقة مع المرض.

وبمقارنة تلك الوفيات بالإجمالي الرسمي للوفيات الذي أعلنته وزارة الصحة في نهاية مايو والذي كان 27127 وفاة فقط يتضح الفارق. ويبلغ إجمالي الوفيات حاليا 47019.

وعندما سُئلت المتحدثة باسم وزارة الصحة عن بيانات معهد الإحصاء، قالت إن التناقض حدث بسبب اختلاف أنظمة جمع البيانات.

وكانت إسبانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالجائحة خلال الموجة الأولى من الإصابات حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات اقتربت من 900 حالة يوميا بحلول نهاية مارس.