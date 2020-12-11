ملك أحمد زاهر: أصور حاليا مسلسل نسل الأغراب لرمضان المقبل

قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، أنها قدمت مسلسل القاصرات مع الفنان صلاح السعدني، مشيرة إلى أن شاركت بالتمثيل في مسلسل «لؤلؤ»، والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، أنها تصور في الوقت الحالي مسلسل «نسل الإغراب»، والذي سيعرض خلال رمضان المقبل، موضحة أنها كانت تتفهم وجهة نظر والدها في عدم رغبته لتمثيلها خلال فترة المراهقة.

وذكرت أنها لأول مرة تحضر مهرجان القاهرة السينمائي، معربة عن أمنيتها في تقديم عمل مع الفنانة إلهام شاهين.

وأوضحت أنها تأخذ رأي والدها في جميع الأفلام التي تُعرض عليها، لأنها تعتبره مثلها الأعلى، مضيقة أنه يحرص على معرفة رأيها في أعماله أيضًا.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.