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تنظم كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر ويبينار أونلاين لمناقشة أفلام المخرج الراحل سمير سيف ومراحل تطوره الفني، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله، غدا السبت القادم.

يشارك في الندوة الناقد السينمائي كمال رمزي، والفنانة إلهام شاهين، والسيناريست رامي عبد الرازق، والناقد السينمائي محمد السيد عبدالرحيم، والمخرجة نادين صليبة

ويدير الندوة الدكتور عادل صالح وكيل كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ومسئول تطوير البرامج التعليمية بالكلية.

وأوضح وكيل الكلية أن سمير سيف كان له دور كبير في تأسيس قسم السينما بالكلية، وتقديراً لجهوده تم إطلاق اسم دفعة 2020 التي تخرجت في نوفمبر على اسمه.

وأضاف صالح أن الكلية ستصمم جائزة بإسم سمير سيف لتحفيز الطلاب على الإبداع الفني والسينمائي من خلال المشاركة بالمهرجانات والمسابقات التي ستعقدها الكلية خلال الفترة القادمة.

من جهته، أكد أحمد حمد أن الجامعة والطلاب فقدوا أحد أهم مؤسسي صناعة السينما بمصر والوطن العربي، وأن الندوة تمثل تقديراً لجهوده وتخليداً لذكراه.

وأضاف حمد أن الجامعة تفخر دائماً بتكريم رموزها الذين أحدثوا طفرة وتغير في جميع المجالات، وأن الجامعة تصنع كوادر طلابية كي يستكملوا مسيرة النجاح والتفوق.

وقال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام، إن الندوة صُممت ليس للحديث عن ذكرى رحيل سمير سيف فقط، وإنما لمناقشة حياته السينمائية، وموضوعات أفلامه، موضحا أن تكريم سمير سيف يتطلب مناقشة أعماله كي يتعلم منها الطلبة والأجيال القادمة.

وأضح شومان أن الكلية مستمرة في تطوير قسم السينما بالكلية لاستكمال جهود الراحل سمير سيف، وضمت هذا العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس كلاً من أستاذ النقد السينمائي الإنجليزي جوزيف أولدهام، والمخرجة التشيكية كارلا جارسيا.