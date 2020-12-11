أعلنت جامعة حلوان أن عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 818 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة شهدت انطلاق أعمال انتخابات الطلاب الاتحادية للعام الجامعي 2020-2021 الذي بدأ بفتح باب الترشح للطلاب، وسحب الاستمارات وتقديمها، وكان هناك إقبال من الطلاب في معظم الكليات، ما يعكس مدى وعي الطلاب بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وقد تم تقديم التسهيلات اللازمة لكل الطلاب لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح أن كليات الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ وذلك من خلال التباعد الاجتماعي ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حسام رفاعي أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية حوالي 818 طالبا وطالبة منهم 477 طالبا، و341 طالبة.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، بحيث يتم تلقي طلبات الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.