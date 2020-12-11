دراسة مكسيكية: ثلث البالغين المصابين بالربو يتجاهلون معايير الوقاية من كورونا

حذر باحثون بالمكسيك من أن الوعى بالمبادئ التوجيهية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مرتفع بين الشباب الذين يعانون من الربو ، لكن حوالى ثلثهم لا يمتثلون للإجراءات الوراثية من الفيروس.

وكشفت النتائج - التى نشرت فى مجلة (الربو) - أن خُمس المصابين بالربو يعتقدون أنه ليس لديهم خطر الإصابة بفيروس"كورونا".

وقال معد الدرسة، الدكتور"فرانسيسكو فاسكويز – نافا"، الأستاذ فى جاعة "تاماوليبا" المستقبلة فى المكسيك" انه فى حين يمكن افتراض أن مرضى الربو معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات تنفسية من فيروس " كورونا" ، لا يلتزم الكثير منهم بإجراءات الوقاية ".

وقام فريق البحث بمسح 2,372 شابا تتراوح أعمارهم مابين 16 و 24 عاما من منطقة "تامبيكو – ماديرو – ألتاميرا" ، شمال غرب مكسيكو سيتى، عبر استبيان عبر البريد الإلكترونى.. ووجد الباحثون أن أكثر من نصف ( 53%) من جميع المستجيبين لم يمتثلوا للإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .. من بين المصابين بالربو ( 12,2%) ، كان 100% على دراية بالإرشادات والتدابير الموضوعة للوقاية من فيروس "كورونا"المستجد، لكن ، 30,8% قالوا إنهم لم يمتثلوا لها.

ويعتقد خمس ( 20,4% ) من المشاركين المصابين بالربو أنهم لا يواجهون خطر الإصابة بفيروس "كورونا" ، وذكر 3,8 % أن المرض غير موجود .. كونك ذكرًا ومدخنًا واعتقادًا بأن فيروس "كورونا" ، ليس أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو ، فقد جعل المستجيبين أقل عرضة لإتباع إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ووجدت الدراسة أيضًا أن 44.3٪ من مرضى الربو لم يتلقوا تعليمات من أطبائهم بشأن الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها للوقاية من فيروس"كورونا" المستجد.

وكتب مؤلفو الدراسة: "تظهر نتائجنا أن نسبة كبيرة من مرضى الربو لا يمتثلون لإجراءات التخفيف من فيروس"كورونا" المستجد .. وخلصوا إلى أنه " من المهم أن يتم إخطار الأشخاص الذين يعانون من الربو من قبل أخصائي صحي أثناء تفشي فيروس" كورونا" المستجد ، فيما يتعلق بالامتثال للتدابير الأساسية للحماية من المرض واستخدام الأدوية في الوقت المناسب للسيطرة على الربو".

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