أمير المصري: لم أكن أتوقع حصول فيلم «التيه» على هذا الكم من الجوائز

قال الفنان أمير المصري، إنه لم يكن يتوقع أن يحصد فيلمه «التيه» على هذا الكم من الجوائز، متقدمًا بالشكر لجميع طاقم عمل الفيلم.

وأضاف خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، أنه كان متردد في بادئ الأمر أن يقوم بدور «عمر» الذي عرضه عليه وكيل أعماله، مشيرًا إلى أنه تأثر بمجرد قرائته للفيلم.

وذكر أنه يرغب بالعودة إلى التمثيل في مصر، قائلًا: «مفيش إحساس أحسن من إنك تقدم فيلم في بلدك».

وأهدى الجوائز التي حصدها عن فيلمه البريطاني «التيه» إلى اللاجئين، لافتًا إلى تبرع مخرج العمل بجميع أرباح الفيلم إلى جمعيات اللاجئين.

وأوضح أنه يرغب بتقديم المزيد من الأدوار الإنسانية، التي تعكس الواقع، ذاكرًا أنه تعلم الصبر ومعاني كثيرة عن الحياة بعد تصويره فيلم «التيه».

وحصد فيلم «التيه - limbo»جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي».

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.