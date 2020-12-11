مطاعم أمريكية تنشأ خيام بلاستيكية لحماية الزبائن من الأمطار وخبراء يحذرون

تحاول المطاعم الأمريكية حاليًا الحفاظ على الزبائن، وتعويض خسائر فترة الإغلاق بسبب أزمة كورونا، ولهذا قرر بعضهم إقامة خيام بلاستيكية لتغطي كل منضدة؛ لحماية الجالسين من الطقس البارد.

وانتشرت هذه الفكرة بشكل كبير في نيويورك وشيكاغو، وقرر بعض أصحاب المطاعم منحها أجواء رومانسية، فظهرت الشموع ليلًا في بعض الخيام، وعلى الرغم من قدرتها على جذب الزبائن وحمايتهم من الاختلاط نوعًا ما ورفع إيرادات بعض المحلات بعد أن خسرت كثيرًا وقت الإغلاق بسبب فيروس كورونا، إلا أن العديد من الأطباء حذروا من قدرتها على نشر كوفيد-19، وهذا ما دفع ولاية كونيتيكت لاتخاذ قرارًا بتعديل لوائح السلامة في المطاعم ومنع تواجد الخيام والأكواخ.

وقال الطبيب أديتيا شاه، استاذ الأمراض المعدية في مستشفى "مايو كلينك" الأمريكية، إن الفقاعات أو الخيام البلاستيكية تحمي الزبائن إلى حدًا ما من الاختلاط ببعضهم البعض داخل المطعم أو الكافية، ولكنها أيضًا تعد وسيلة سريعة لنقل الفيروس التاجي بسبب أن من يجلسون فيها يتنفسون في مساحة ضيقة وإذا كان أحدهم مريض، فسينتقل الفيروس للآخر بسهولة، محذرًا من الجلوس فيها ومحاولة اختيار أماكن في الهواء الطلق- وفقًا لصحفية " واشنطن بوست" الأمريكية.

وحذرت وفاء الصدر، أستاذة علم الأوبئة والطب في جامعة كولومبيا، من الخيام، موضحة أن الخطورة تكمن في أنها مغلقة وبذلك لن يتجدد الهواء فيها مثلما يحدث عند الجلوس داخل المطعم أو خارجه بالشارع، هذا يجعل العدوى تتفاقم، وقد تصل إلى المسؤول عن توزيع الطعام؛ لأنه يدخل جميع الخيام وقد يصبح بذلك وسيلة لنقل الفيروس لجميع من يجلسون بالمطعم وليس داخل الخيام فقط.

وشبهت لينسي مار، استاذة الأمراض المعدية في جامعة فرجينيا، قطرات التنفس التي تحتوي على الفيروس بدخان السجائر، مشيرة إلى أن الدخان سيستقر في الخيمة البلاستيكية أكثر من استقراره عند الجلوس على طاولة مفتوحه، وهذا بالضبط ما سيحدث مع القطرات والجزئيات التي تحمل الفيروس وتخرج من فم وأنف المصاب؛ وبالتالي سوف يصبح الفيروس مستقر بالهواء فترة أطول مما يعني أن قدرته على الانتشار أكثر وأشرس.

ونصح بول ساكس، المدير الإكلينيكي لقسم الأمراض المعدية مستشفى النساء بريجهام بالولايات المتحدة، من يرغبون في الجلوس بالخيام البلاستيكية بضرورة اتباع إجراءات الوقاية من الفيروس التاجي، وهي الالتزام بالكمامة والتباعد قدر الإمكان عند التحدث، ومحاولة تناول الطعام مع أفراد الأسرة فقط، ليكون الوضع شبيهًا بالمنزل، وبالتالي يقل الاختلاط بالأصدقاء والزملاء في هذه الأماكن وهذا يقلل من انتشار المرض.

ولفت إلى أن أصحاب المطاعم عليهم التأكد من أن الخيام تحتوي على فتحة تهوية ليكون هناك إمكانية لتجديد الهواء داخل الخيمة وبالتالي يقل انتشار الفيروس، مع تجنب وضع أكثر من طاولة في خيمة واحدة؛ لأن عدد الزبائن كلما زاد، ارتفعت احتمالية العدوى.

