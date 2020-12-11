مجلة أمريكية: ورشة تحنيط سقارة بين أهم 10 اكتشافات أثرية في العشرية الثانية من القرن الـ21

أعلنت مجلة أركيولوجي الأمريكية الشهيرة، قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية في العشرية الثانية، 2010-2020، من القرن الـ21 في عددها الصادر في شهر ديسمبر الحالي.

واعتبر محررو المجلة من علماء الآثار أن اكتشاف أول ورشة تحنيط، الذي حققته بعثة جامعة توبنجن الألمانية بسقارة في يوليو عام ٢٠١٨، أحد هذه الاكتشافات العشر الأهم.

وأوضحت المجلة، في عددها، "مع أن التحنيط هو أهم الطقوس الدينية المصرية القديمة، إلا أن معلوماتنا عن مكان القيام بها ظلت قاصرة على نصوص برديات ومناظر منقوشة على جدران مقابر، لكن ذلك تغير تمامًا حين كشف علماء الآثار عن مجموعة مباني تؤرخ بالعصر الصاوي-الفارسي أي منتصف الألف الأول قبل الميلاد".

وأشارت إلى تصريح الدكتور رمضان حسين، أستاذ الآثار المصرية بجامعة توبنجن الألمانية ورئيس البعثة "بأنه يمكن النظر لمجموعة المباني بالكامل على أنها مؤسسة جنائزية تجارية، تُقدم خدمة التحنيط، بالإضافة إلى توفير مكان للدفن والأثاث الجنائزي للمتوفي".

وذكرت المجلة أن ورشة التحنيط المكتشفة تحتوي على غرفة كبيرة تحت الأرض، ننزل إليها من خلال بئر عمقه 40 قدمًا (13 متراً) استخدمها المحنطون لإعداد جثامين الموتى، فكانوا يضعون الجثث على سرير منحوت في الصخر، لتفريغها من الأحشاء وسحب السوائل.

وعثر فريق الدكتور رمضان حسين بالغرفة أيضًا على أواني فخارية كُتب عليها أسماء مواد التحنيط وتعليمات حول كيفية استخدام كل منها، وعلى سطح الأرض، وعلى بعد أقدام قليلة (متر واحد ) من غرفة المحنط، كشف الفريق عن بئر آخر بعمق 100 قدم (30 مترًا)، يحتوي على ستة مقابر مختلفة عثروا بها على 59 مومياء والقناع الفضي المذهب، وخمسة توابيت حجرية وعدة توابيت خشبية وأواني كانوبية من الألبستر وأواني فخارية والمئات من تماثيل الأوشابتي الصغيرة.

وكان الدكتور رمضان بدري وصف كشف ورشة التحنيط والمقابر الملحقة بها، بأنه يلقي الضوء على جانب مهم من عملية التحنيط وهو بعده الاقتصادي، فالتحنيط في جوهره معاملة تجارية بين شخص ما ومحنط، فالمحنط في الأساس هو مهني وكاهن ورجل أعمال.

وقال إننا نعلم من خلال برديات عدة أن المجتمع المصري كان به فئة من الكهنة والمحنطين الذين أبرموا عقودا مع أفراد، تلقوا من خلالها مبالغ مالية وعينية مقابل الإشراف على ترتيبات الجنازة، ومنها القيام بعملية التحنيط وشراء مستلزماته وكذلك تدبير المقبرة والتابوت وكافة الأدوات الجنزية ، مشيرا إلى أن بعثة جامعة توبنجن ستستأنف أعمالها في سقارة في شتاء عام 2020.