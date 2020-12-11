السويد تدرس تعزيز طاقة العناية المركزية لمرضى كورونا بعد قرب نفاد الأسرة بستوكهولم

تستكشف السويد كل الخيارات لتسريع زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزية لديها، بعدما كادت أن تنفد طاقتها من الأسرة لمرضى كوفيد-19.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، بلغت الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة بستوكهولم هذا الأسبوع 99 بالمئة، ما أحدث هلعا في أكبر مدينة في تلك الدولة الواقعة بشمال أوروبا.



وطلبت العاصمة عددا إضافيا من العاملين بالرعاية المركزة من القوات المسلحة للسويد، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان لدى الجيش موارد للمساعدة.



ووفقا لتقارير محلية، تستعد السويد أيضا لخيار اللجوء إلى جاراتها في أوروبا الشمالية بتقديم طلب رسمي للمساعدة.



وتظهر هذه التطورات أنه حتى مع دول دخلت أزمة كوفيد بأنظمة عناية فائقة عالمية ذات تجهيز عالي، فإنها تكافح من أجل مواصلة مواجهة الأزمة.