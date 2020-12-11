تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم وسيوة وسيدي براني.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 25

بورسعيد 14 24

الإسكندرية 12 21

شرم الشيخ 17 26

أسوان 11 31

كاترين 05 20

الإسماعيلية 14 26