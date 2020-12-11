لينا شاماميان: سعيدة بمشاركتي كصوت نسائي في الموسيقى التصويرية لفيلم غاغارين

قالت الفنانة السورية لينا شاماميان، إنها كتبت أغنيتها «ياترى» لفيلم «غاغارين» المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، خلال فترة الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا، معربة عن سعادتها بمشاركتها كصوت نسائي ضمن الموسيقى التصويرية للفيلم.

وأضافت خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، أن عام 2020 كان صعب بالنسبة لها على الصعيد الشخصي، ولكنه كان هامًا لعودتها إلى الغناء بمصر، التي تعتبرها محتضنة لكل أنواع الفنون.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الغناء ضمن الموسيقى التصويرية للفيلم، معقبة: «محظوظة بكوني جزء من فيلم غاغارين».

وأشارت إلى أنها درست الاقتصاد وحصلت على منحة لدراسة إدارة الأعمال بجامعة السوربون الفرنسية، مضيفة أنها لم تستطع الالتحاق بها لقبولها في المعهد العالي للموسيقى، الأمر الذي أحدث قطيعة بينها وبين أهلها.

وذكرت أنها عند تقديمها لأغنية هنعيش ونشوف كتتر لمسلسل «إلا أنا» كانت تمر بظروف صعبة، لهذا قدمتها بإحساس كبير أثر في الجمهور، لافتة إلى أنها كانت تحدي بالنسبة لها أن تقدم أغنية باللهجة المصرية.

وأوضحت أنها حضرت العديد من الأفلام خلال فعاليات المهرجان كحظر تجول، والأب، مؤكدة أنها تحرص على اختيار ما يشبهها من أغنيات.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.