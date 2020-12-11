محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات زراعة التوت لإنتاج الحرير

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن معدلات العمل بمشروع زراعة التوت لإنتاج الحرير المقام بقرية أسمنت على مساحة ٥٠ فدانا تسير بخطى متقدمة.



جاء ذلك خلال تفقده للمشروع ضمن جولته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة ، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظه المساعد والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، حيث تفقد ماكينة حل الحرير محلية الصنع والتي تعد بديلا للماكينات المستوردة عالية التكلفة، حيث يتم إعدادها لتشغيلها لإنتاج باكورة المشروع.



وفي نفس الجولة بالقرية، تفقد المحافظ مشروع زراعي مقام على مساحة ١٠٠ فدان بنظامي الصوب الزراعية والزراعة التقليدية المكشوفة، لإنتاج الخضروات بأنواعها، بالإضافة إلى مشتل نخيل يحتوي على ٧ آلاف شتلة، حيث أكد ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية بالقرية والمدينة لفتح منافذ بيع لتسويق منتجات المشروع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.



ووافق الزملوط على طلب صاحب المشروع بتنفيذ مبادرة زراعة التوت لإنتاج الحرير على مساحة ١٠ أفدنة، وذلك من ضمن المساحة الكلية المخصصة للمشروع.