المفاوضات بشأن إغلاق الأنشطة وخروج بريطانيا تؤثر على مؤشر البورصة الألمانية

ارتفعت خسائر مؤشر داكس للشركات الكبرى الألمانية، اليوم الجمعة، بسبب المناقشات المتعلقة بالإغلاق الصارم للأنشطة على مستوى البلاد خلال أعياد الميلاد، كما تأثرالمؤشر بالفشل المحتمل لاتفاقية التجارة المزمع التفاوض بشأنها مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخرج مؤشر داكس من تداولات اليوم بخسارة قدرها سالب 36ر1 في المئة حيث خسر 30ر13114 نقطة، ما يعني تراجعا قدره 4ر1% على مدار الأسبوع.

وسجل مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة خسائر أقل بشكل ملحوظ خلال فترة نصف أسبوع حيث وصلت النسبة إلى سالب 27ر0 اليوم الجمعة بعد خسارته 50ر29608 نقطة، وسجل هذا المؤشر الخاص بستين شركة متوسطة في ألمانيا زيادة أكثر بقليل من 29800 نقطة على مدار أسبوع.

كانت ارباح البنوك على مستوى أوروبا أيضا ضعيفة، حيث تأثرت بقيام هيئات الإشراف عليها بتوزيع أرباح نسبتها 20% وفقا لدوائر مختصة.

وكانت أكبر نسبة تراجع للبنوك على مؤشر داكس من نصيب دويتشه بنك حيث وصلت خسارته على المؤشر إلى 18ر3%.

كما عانت أسهم شركتي التأمين أليانز إس إي وميونخ آر إي بسبب مخاوف الإغلاق وخسرت الأولى 02ر3، والثانية 72ر2 % على التوالي.