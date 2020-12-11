الخطوط السعودية: بريطانيا تعفي المسافرين من المملكة من إجراءات كورونا

أكدت الخطوط الجوية السعودية اليوم الجمعة أن قرار بريطانيا، بإعفاء المسافرين من المملكة من إجراءات كورونا، سيبدأ تطبيقه فجر غدٍ السبت.



وذكرت الخطوط الجوية السعودية في بيان لها- عبر تويتر- اليوم الجمعة أنه وفقًا لما أعلنته حكومة لندن، يُعفى الضيوف المسافرين من السعودية إلى بريطانيا، من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت الموافق 12 ديسمبر.



كانت الحكومة البريطانية قررت في مايو الماضي إخضاع جميع من يصلون إلى البلاد من أي دولة أخرى، باستثناء القادمين من جمهورية أيرلندا والقادمين بالقطارات من فرنسا، لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار الإجراءات التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.