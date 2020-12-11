يرى محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي أن فريقه افتقر لبعض الحظ خلال مبارياته السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعبين عليهم بذل قصارى جهدهم للعودة لسكة الانتصارات.

وقال النني في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية: "نحن نقدم كل شيء على أرض الملعب، لكن كان حظنا سيئًا في بعض الأحيان، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان لكننا نؤمن أننا سنعود إلى طرق الفوز".

وأضاف: "نعلم أن لدينا المزيد لنقدمه، علينا أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الفوز لأننا نستحق ذلك، نركز على الدوري الآن لأننا نخسر بعض المباريات ونعلم أن الأمر صعب لكننا سويًا كفريق دائمًا".

وعن المشاركة خلال المباراة المقبلة أمام بيرنلي بالدوري الأحد المقبل: "بالطبع، أنا مستعد دائمًا للمشاركة وتقديم كل شيء لفريقي ومساعدتهم على الفوز بالمباراة"

صاحب الـ28 عامًا سجل أول أهدافه مع أرسنال هذا الموسم أمس الخميس أمام دوندالك الأيرلندي بالدوري الأوروبي، من تسديدة صاروخية، قادت أرسنال لتحقيق الفوز السادس على التوالي في مجموعته.

وعن الهدف علق النني: "قبل المباراة شعرت أنني سأسجل، بدأنا بقوة وطبقنا الضغط العالي".