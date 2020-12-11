وزير الثقافة والإعلام السوداني يصدر قرارا بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي

أصدر وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح قرارا وزاريا بتشكيل لجنة استشارية للإصلاح الإعلامي في السودان.



وبحسب القرار يرأس اللجنة عميد الصحافة في السودان محجوب محمد صالح، وتضم في عضويتها 17 آخرين، وذلك في إطار جهود إصلاح الإعلام كجزء من عملية الإصلاح الشامل في السودان، وعملا بتوصيات دراسة إصلاح الإعلام في السودان، التي صدرت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في إطار البرنامج المشترك مع الوزارة.



وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، في دراسة ورسم السياسات الإعلامية التي تحدد التوجه العام للإعلام في السودان، في ضوء مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر، والالتزامات التي وردت في الوثيقة الدستورية، إلى جانب مراجعة وإصلاح قوانين الإعلام والقوانين ذات الصلة بالعمل الإعلامي، لتعكس قيم حرية التعبير والإعلام التزاما بالمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.



وتشمل مهام اللجنة مراجعة وضع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بما يخدم حق الشعب السوداني في المعرفة وتلقي وتداول الأخبار والمعلومات، وتستند اللجنة في قراراتها ومناقشاتها إلى توصيات دراسة إصلاح الإعلام في السودان، إلى جانب الدراسات والملاحظات والتوصيات التي يتوصل إليها أعضاء اللجنة وحصيلة المناقشات العامة التي تجريها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تساعد في ترقية الأداء الاعلامي في السودان.