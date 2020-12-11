بيان: الأمم المتحدة تعقد اجتماعا للاتفاق على إصلاحات هامة للاقتصاد الليبي الأسبوع المقبل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة أنها ستعقد اجتماعا تقنيا يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بمقر الأمم المتحدة في جنيف بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.

وقالت البعثة في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستشارك في الاجتماع.

وأضافت: "تأتي هذه الجهود لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا".

وحسب البيان "سيشكل هذا الاجتماع فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ينعقد في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا (كوفيد -19).

وكشف البيان عن خسارة الاقتصاد الليبي 11 مليار دولار في مبيعات النفط في 2020 ، كما انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير خلال العام الجاري بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي.