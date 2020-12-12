محكمة في جنوب أفريقيا تقضي بعدم دستورية حظر التدخين

قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أن قرار الحكومة الصادر في مارس بحظر بيع التبغ خلال فترة الإغلاق العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يتعارض ودستور البلاد، وفقا لوثائق المحكمة حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء من شركة "بريتش أمريكان توباكو" للتبغ.



ويأتي الحكم بعد أن شرعت الشركة التي تقول إن حصتها في سوق السجائر القانوني بالبلاد تبلغ 78 بالمئة، في إجراءات قانونية إلى جانب شركة "جابان توباكو" في مايو.



وجاء الحظر على بيع السجائر، كواحد من الجوانب الأكثر إثارة للجدل لحالة الإغلاق العام في جنوب أفريقيا، إذ ظلت القيود سارية حتى بعد إعادة العمل ببيع منتجات أخرى، من بينها الكحوليات.